Mittlerweile befürworten fast 150 Länder ein Abkommen, mit dem verhindert werden soll, dass große globale Unternehmen Gewinne in Niedrigsteuerländer verlagern. Von der globalen Mindeststeuer von 15 Prozent, die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bereits 2021 ausgearbeitet worden war, werden nach Verhandlungen zwischen der Trump-Regierung und anderen G7-Mitgliedern nun große multinationale Unternehmen mit Sitz in den USA au...

Artikel-Länge: 3661 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.