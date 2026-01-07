Mit erneuten Angriffswellen hat Israel seinen Druck auf Beirut erhöht, die libanesische Hisbollah zu entwaffnen. Seit dem 2. Januar haben israelische Drohnen und Kampfjets zahlreiche Orte in der Bekaa-Ebene und im Südlibanon bombardiert. Auch das Industriegebiet von Sidon, einer südlibanesischen Hafenstadt, wurde getroffen. Mindestens zwei Menschen wurden getötet, berichtete die libanesische Tageszeitung The Orient Today. Bevor die Hisbollah nicht komplett die Waffe...

