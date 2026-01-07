Ab diesem Jahr will Polen das erste Mal seit dem Kalten Krieg mit der Produktion von international geächteten Antipersonenminen beginnen, um seine Ostgrenze insbesondere zu Belarus aufzurüsten. Den Ausstieg aus der Ottawa-Konvention, dem internationalen Abkommen über das Verbot von Antipersonenminen, haben neben Polen auch Lettland, Litauen, Estland und Finnland im vergangenen Jahr beschlossen. Eingeleitet wurde der Austrittsprozess in Polen im August, final ist er ...

Artikel-Länge: 4087 Zeichen

