Gegründet 1947 Mittwoch, 7. Januar 2026, Nr. 5
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
07.01.2026 / Ausland / Seite 6

Polen will Ostgrenze verminen

Warschau will geächtete Antipersonenminen produzieren und an der Ostgrenze einsetzen

Yaro Allisat
Ab diesem Jahr will Polen das erste Mal seit dem Kalten Krieg mit der Produktion von international geächteten Antipersonenminen beginnen, um seine Ostgrenze insbesondere zu Belarus aufzurüsten. Den Ausstieg aus der Ottawa-Konvention, dem internationalen Abkommen über das Verbot von Antipersonenminen, haben neben Polen auch Lettland, Litauen, Estland und Finnland im vergangenen Jahr beschlossen. Eingeleitet wurde der Austrittsprozess in Polen im August, final ist er ...

