Ente gut – alles gut. Vom knusprigen Entenbraten bis zum geschmackvollen Fischfilet wurde über die Feiertage in gemütlicher Runde alles durchprobiert, und da nun das Jahr 2026 mit neuen Herausforderungen gestartet ist, wird das zurückliegende Jahr noch einmal gedanklich im Schnelldurchlauf abgespult. Zack, bum, peng! Übelste Bambule beim Duell Rostock vs. Dresden, Westberliner Gemütlichkeit bei den Heim- und Auswärtsspielen der Sp. Vg. Blau-Weiß 90 Berlin, Emotionen...

Artikel-Länge: 2729 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.