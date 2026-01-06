Von »List der Vernunft« spricht Hegel, wo das handelnde Subjekt einem Zweck dient, den es nicht begreift. Analog ließe sich von einer List der Natur sprechen, wo etwa der Borkenkäfer die Monokultur Nadelwald korrigiert. Der reine Nadelwald war ein Kunstprodukt, weil Nadelholz für die industrielle Verarbeitung geeigneter ist als Holz von Laubbäumen. Streift man heute zum Beispiel durch die Sächsische Schweiz, sieht man bereits mehr als ein Mordor. Aus dem schwarzen M...

Artikel-Länge: 2836 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.