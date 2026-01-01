Im Staate Dänemark Mitte dieses Monats beginnt die Europameisterschaft der Handballherren in Dänemark, Norwegen und Schweden. Bei der einen oder dem anderen mochte die WM-Leistung der deutschen Frauen falsche Hoffnungen geweckt haben: Die schafften es im Dezember überraschend bis ins Finale. Bei den Herren ist die Sache grundsätzlich klar: Meister wird Dänemark, oder wer es schafft, jene Übermächtigen zu schlagen. Von der DHB-Auswahl ist das nicht zu erwarten. BRD 2...

