Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat die Deutschen aufgefordert, mehr und länger zu arbeiten. Ebenso Bundeskanzler Friedrich Merz. Und der kürzlich zurückgetretene Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Stefan Wolf, forderte, das Renteneintrittsalter auf 70 anzuheben und zugleich die Wochenarbeitszeit zu verlängern. Außerdem plädiert er für den Bau neuer Atomkraftwerke. Ohne AKW und längere Lebensarbeitszeiten sei »das System mittelfristig nicht...

