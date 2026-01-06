Die Ölpreise haben kaum auf die Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch die Vereinigten Staaten reagiert. Nach Verlusten von etwas mehr als einem Prozent zu Handelsbeginn drehten die Preise zwischenzeitlich ins Plus. Am frühen Montag morgen kostete Öl dann wieder etwas weniger als noch Ende vergangener Woche. Die weitere Entwicklung hängt davon ab, ob die USA ihre als Versprechungen getarnten Drohungen wahr machen (können). Am Sonnabend er...

