Vier Leben führte Mohammed Harbi, der 1933 in El Harrouch im Nordosten Algeriens auf die Welt kam und am Neujahrstag im Alter von 92 Jahren in Paris verstarb. Ein erstes als Student und junger politischer Aktivist, ein zweites – das nicht im Widerspruch zum vorgenannten stand – als anerkannter Experte und Verantwortungsträger in einem jungen Staat kurz nach dessen Unabhängigkeit infolge einer unter hohen Opfern errungenen Entkolonisierung. Es folgten ein drittes Leb...

Artikel-Länge: 4074 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.