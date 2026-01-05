Gegründet 1947 Montag, 5. Januar 2026, Nr. 3
05.01.2026 / Sport / Seite 16

Auf und davon

Viel Spaß und eine kleine Enttäuschung zum Ende der Darts-WM

René Hamann
Am Ende wurde es doch deutlich: Der neue Weltmeister im Pfeilewerfen ist der alte, es ist der immer noch nur 18jährige Luke Littler aus Warrington, England. In einem fieberhaft erwarteten, dann aber nur in den ersten beiden Sätzen hochklassigen Finale schlug die Nummer eins der Dartwelt, das kleine dicke Genie Littler, am Sonnabend seinen neuen, ebenfalls noch recht jungen Herausforderer Gian van Veen (23) klar mit 7:1. Dabei sah es im Vorfeld so aus, als ob der Nie...

