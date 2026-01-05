Vor zwei Jahren feierte die Rote Hilfe ihr hundertjähriges Bestehen. Seit 1924 unterstützt die Solidaritätsorganisation Menschen, die von Repression betroffen sind. Eng mit der KPD und ihrem Umfeld verbunden, entwickelte sich die Rote Hilfe in der Weimarer Republik zu einer Massenorganisation für die gesamte Arbeiterklasse. Die Unterstützung ging weit über die Vermittlung von Anwälten, juristische Beratung oder Hilfe für Inhaftierte hinaus. Für die oftmals mittellos...

Artikel-Länge: 3264 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.