Am 5. Januar feiert Hermann Klenner seinen 100. Geburtstag. Der Jurist und Rechtsphilosoph war Professor an der Humboldt-Universität und im Zentralinstitut für Philosophie der Akademie der Wissenschaften der DDR tätig und ist einer der profiliertesten marxistischen Rechtstheoretiker der Gegenwart. Neben der Arbeit an seinen eigenen Schriften edierte er auch zahlreiche Klassiker der Rechtstheorie, darunter Hobbes, Spinoza, Kant und Hegel (vgl. junge Welt vom 5.1.2021...

Artikel-Länge: 22580 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.