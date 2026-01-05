Gegründet 1947 Montag, 5. Januar 2026, Nr. 3
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
05.01.2026 / Thema / Seite 12

»Fortwährend zu ändernde Vorschläge«

Widerspruch und Rechtsbruch bei Brecht: Wie der Dichter über Recht und Gesetz dachte. Zum 100. Geburtstag von Hermann Klenner

Hermann Klenner
Am 5. Januar feiert Hermann Klenner seinen 100. Geburtstag. Der Jurist und Rechtsphilosoph war Professor an der Humboldt-Universität und im Zentralinstitut für Philosophie der Akademie der Wissenschaften der DDR tätig und ist einer der profiliertesten marxistischen Rechtstheoretiker der Gegenwart. Neben der Arbeit an seinen eigenen Schriften edierte er auch zahlreiche Klassiker der Rechtstheorie, darunter Hobbes, Spinoza, Kant und Hegel (vgl. junge Welt vom 5.1.2021...

Artikel-Länge: 22580 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe