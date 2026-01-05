Hinter dieser Ehrung verbirgt sich eine politische Retourkutsche. Am Neujahrstag wurde im Amtsblatt Journal Officiel die neueste Liste von Personen veröffentlicht, denen die Ehrenlegion (Légion d’honneur), eine Art Verdienstkreuz der französischen Republik, verliehen wird. Dazu zählt auch Boualem Sansal. Dem algerischen Schriftsteller war 2024 zunächst die französische Staatsbürgerschaft verliehen worden. Nach einem Interview mit dem extrem rechten Magazin Frontière...

Artikel-Länge: 4099 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.