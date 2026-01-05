Demokratischer Sozialist vereidigt

Seit Donnerstag ist Zohran Mamdani amtierender Bürgermeister von New York City und hat damit eines der anspruchsvollsten Ämter der US-Politik übernommen. Mit dem Versprechen, »die Kälte des rauen Individualismus durch die Wärme des Kollektivismus zu ersetzen«, leitet er die größte Stadt des Landes, unterzeichnet Verordnungen, gibt Ernennungen bekannt und sieht sich in seinen ersten Tagen direkt mit der Verschleppung eines ausländischen Staatsoberhaupts konfrontiert....

Artikel-Länge: 4091 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.