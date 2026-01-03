Nacht Berliner Mauer Thälmann und Ulbricht auf Posten Thälmann: Das Mausoleum des deutschen Sozialismus. Hier liegt es begraben. Die Kränze sind aus Stacheldraht, der Salut wird auf die Hinterbliebenen abgefeuert. Mit Hunden gegen die eigene Bevölkerung. Das ist die rote Jagd. So haben wir uns das vorgestellt in Buchenwald und in Spanien. Ulbricht: Weißt du was Bessres. Thälmann: Nein. (aus: »Germania 3. Gespenster am toten Mann«) Als Heiner Müller vor 30 Jahren sta...

