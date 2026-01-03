1776, 10. Januar: Der Aufklärer Thomas Paine veröffentlicht in Nordamerika die Schrift »Common Sense«, worin er für die Unabhängigkeit der Kolonien vom britischen Mutterland und die Errichtung einer Demokratie plädiert. Das Pamphlet wird zur meistgelesenen amerikanischen Schrift der Zeit: Über eine halbe Million Exemplare wird in den Kolonien, die weniger als drei Millionen Einwohner zählen, verbreitet. »Common Sense« beeinflusst die Unabhängigkeitserklärung vom 4. ...

