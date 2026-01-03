Im Januar 1989 wurde Wilhelm Pieck der DDR-Öffentlichkeit, der er durch den zum Parteiemblem gewordenen »Händedruck« mit Otto Grotewohl von 1946 und die nach ihm benannten Straßen, Schulen und Betriebe zumindest im Hintergrund stets präsent war, auf ungewohnte Weise in Erinnerung gerufen. Im Neuen Deutschland erschien am 12. Januar 1989 ein Artikel des Historikers Heinz Kühnrich unter der Überschrift »Zum Brief Wilhelm Piecks an Manuilski (1939)«. In diesem Brief »b...

Artikel-Länge: 19291 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.