Kunst ist unverzichtbar – so ein Satz ist schnell gesagt. Aber wie soll einem zum Beispiel das Lächeln der Mona Lisa beim Begreifen der Verworrenheit der aktuellen Weltlage weiterhelfen? Antworten auf diese und weitere Fragen zur Kunstgeschichte gibt Jenny Farrell in ihrem Essayband »Kunst und Befreiung«. Wir lernen, dass das Lächeln der Mona Lisa ein Produkt der Leichensektionen ist, die Leonardo als Wissenschaftler und Künstler beobachten konnte. Die Einsicht, wie...

