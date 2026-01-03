Gegründet 1947 Sa. / So., 03. / 4. Januar 2026, Nr. 2
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.01.2026 / Feuilleton / Seite 11

Das Lächeln der Befreiung

Jenny Farrells Essayband »Kunst und Befreiung« zeigt, dass die Künste die Welt verändern können

Jürgen Block
Kunst ist unverzichtbar – so ein Satz ist schnell gesagt. Aber wie soll einem zum Beispiel das Lächeln der Mona Lisa beim Begreifen der Verworrenheit der aktuellen Weltlage weiterhelfen? Antworten auf diese und weitere Fragen zur Kunstgeschichte gibt Jenny Farrell in ihrem Essayband »Kunst und Befreiung«. Wir lernen, dass das Lächeln der Mona Lisa ein Produkt der Leichensektionen ist, die Leonardo als Wissenschaftler und Künstler beobachten konnte. Die Einsicht, wie...

Artikel-Länge: 3689 Zeichen

