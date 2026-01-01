Aus dem vollumfänglich vernebelten und verlorenen Berlin erfuhr ich, dass in immer mehr Lokalitäten der sogenannten Linken die Spiegel auf den Toiletten abgehängt werden, um den »Lookismus« auszurotten. Ich hielt das zunächst für einen guerillaartigen Scherz, der die identitätspolitische Idiotie im Brechtschen Sinne zur Kenntlichkeit entstellen soll, aber nein, diese Deppen meinen das ernst. Die sind nicht zu retten, es sei denn durch starke Psychopharmaka. Versucht...

Artikel-Länge: 3077 Zeichen

