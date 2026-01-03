Die Tinte, mit der die letzte Pressemitteilung zum Stand des Insolvenzverfahrens gedruckt wurde, war noch gar nicht richtig trocken, als die Papierfabrik Feldmühle im schleswig-holsteinischen Uetersen Mitte Dezember meldete, dass die Produktion eingestellt wird. Mit Jahresende wurde der Schritt vollzogen. Mehr als 200 Beschäftigte dürften damit vor dem Aus ihres bisherigen Berufs stehen. Dabei steht das Papierwerk exemplarisch für die schwierige Lage der gesamten Br...

Artikel-Länge: 4067 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.