Wo geböllert wird, da fliegen Funken. Die machen vor Uniformen nicht halt. Dennoch hat sich der Berufsverband Rettungsdienst infolge der Silvesternacht gegen noch höhere Strafen für Angriffe auf Sanitäter, Feuerwehrkräfte oder Polizisten ausgesprochen. Der Verband will das aber nicht als Sympathie für Raketenschießer und Böllerwerfer verstanden wissen. Es gebe bereits entsprechende Gesetze für hohe Strafen, die aber nicht angewendet würden, sagte der Vorsitzende Fra...

