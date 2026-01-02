Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum führt nicht nur die progressive Politik ihres Vorgängers Andrés Manuel López Obrador fort, sondern setzt sich insbesondere auch für die Gleichstellung der Geschlechter ein. Sie kann sich dabei unter anderem auf den erst zweiten feministischen Kongress in Lateinamerika vor 110 Jahren berufen, der im Januar 1916 in Mérida, Yucatán, stattfand. Zum ersten hatten sich Feministinnen 1910 in Argentinien zusammengefunden. Sheinbaum wird...

Artikel-Länge: 4482 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.