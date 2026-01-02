Gegründet 1947 Freitag, 2. Januar 2026, Nr. 1
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
02.01.2026 / Feuilleton / Seite 11

Irgendwo da unten

Südosteuropa als Zufluchtsort vor Hitler: Marie-Janine Calic rekonstruiert die erste Balkanroute

Andreas Schäfler
Es ist gar nicht lange her, dass die heutige Balkanroute als Flüchtlingsweg vor allem in umgekehrter Richtung genutzt wurde: Nach Hitlers Machtübernahme verließen viele Verfolgte – Juden wie Nichtjuden, Widerstandskämpfer wie Unpolitische – ihre Heimat, um sich im Südosten Europas zumindest vorübergehend in Sicherheit zu bringen. Allein in Jugoslawien kamen 55.000 Exilanten an, darunter viele mit dem Fernziel Britisch-Palästina. Ihre Zahl hatte nach den Novemberpogr...

Artikel-Länge: 5459 Zeichen

