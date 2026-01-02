Ein erschreckender Bericht der italienischen Gesundheitsbehörde Cittadinanzattiva mit dem Titel »Bürgerbericht zur Gesundheit 2025« verdeutlicht, dass nicht die Qualität der Versorgung, sondern der Zugang zu ihr vielfach das größte Problem im Land darstellt. Kranke werden oft mit Wartelisten vertröstet, bis häufig eine Behandlung nicht mehr möglich ist und sie sterben. Das kommunistische Magazin Contropiano enthüllte dazu zum Jahresende auf seinem Onlineportal, dass...

