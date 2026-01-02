Zehntausende Somalis haben am Dienstag in der Hauptstadt Mogadischu und anderen Städten vom Südwesten bis zum Nordosten für die Einheit ihres Landes demonstriert. Die Proteste richteten sich gegen Israel, das am 26. Dezember die 1991 einseitig erklärte staatliche Unabhängigkeit des Landesteils Somaliland anerkannt hatte. Dieser Schritt Israels wird weltweit kritisiert. In Mogadischu versammelte sich eine Menschenmenge zu einer Kundgebung im größten Sportstadion der ...

