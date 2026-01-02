Gegründet 1947 Freitag, 2. Januar 2026, Nr. 1
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
02.01.2026 / Ausland / Seite 6

Washington stets zu Diensten

Im Rahmen von US-Abschottungspolitik nimmt Pazifikstaat Palau Abgeschobene auf

Eike Andreas Seidel
Es ist ein Menschenhandel: Die pazifische Inselrepublik Palau nimmt 75 unerwünschte »Drittstaatsangehörige« aus den USA auf und erhält dafür 7,5 Millionen US-Dollar – 100.000 pro Person. Bei der Auswahl der Betroffenen soll Palau ein Mitspracherecht eingeräumt werden. Dieser Ende Dezember abgeschlossene »Deal« ist der zweite dieser Art, nachdem Palau schon im Jahr 2009 sechs muslimische Uiguren (von ursprünglich geplanten 19) aus dem US-Militärgefängnis Guantanamo a...

