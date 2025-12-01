Hunnenrede Gönnen Sie sich ein Gläschen Krimsekt! Das macht es nicht besser, aber seien wir ehrlich: Wenn Fritze loslegt, will man nicht nüchtern sein. BRD 2025. Neujahrsansprache des Bundeskanzlers. Das Erste, Mi., 20.10 Uhr I Have Nothing Nun sind die Stimmbänder geölt. Duettieren Sie mit Whitney Houston (1963–2012) und erklären Sie sich für unverfügbar: »Share my life / Take me for what I am / ’Cause I’ll never change / All my colors for you«. Ansonsten könnten S...

Artikel-Länge: 2513 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.