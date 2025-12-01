Gegründet 1947 Mittwoch, 31. Dezember 2025, Nr. 303
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
31.12.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Trotz Mindestlohn am Existenzminimum

Erhöhte Gehälter in Indonesien, Lebenshaltungskosten trotzdem nicht gedeckt

Thomas Berger
Jakarta, Hauptstadt und mit Abstand größte Wirtschaftsmetropole Indonesiens, war eine der letzten Regionen des Landes, die genau zur Deadline am 24. Dezember ihre Zahlen verkündete: Nach einer Reihe von Sitzungen mit dem Jakarta Wage Council sagte Gouverneur Pramono Anung Wibowo bei einer Pressekonferenz im Rathaus der Zwölfmillionenstadt, man habe sich für 2026 auf einen Mindestlohnanstieg um 6,17 Prozent geeinigt. Im urbanen Zentrum und im Rest der Provinz kletter...

