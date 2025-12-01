Gegründet 1947 Mittwoch, 31. Dezember 2025, Nr. 303
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
31.12.2025 / Ausland / Seite 7

Rätselhafter Crash in der Türkei

Libyen: Hochkarätige Militärdelegation aus Tripolis bei Flugzeugabsturz tödlich verunglückt

Bernard Schmid
Eine solche Ankündigung deutet auf ein gewisses Misstrauen gegenüber den Vorgängen hin: Der Flugschreiber der abgestürzten Maschine soll in »einen neutralen Drittstaat« verbracht und dort ausgewertet werden. Dies kündigte der Transportminister der Türkei, Abdulkadir Uraloğlu, an und fügte hinzu: »Die Ergebnisse werden in transparenter Weise unserer Nation und der gesamten Welt mitgeteilt werden.« Sein Kollege aus dem Justizressort, Yılmaz Tunç, teilte wiederum mit, ...

Artikel-Länge: 3988 Zeichen

