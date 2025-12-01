In Teheran, Isfahan und anderen iranischen Städten sind am Dienstag Proteste fortgesetzt worden. Sie hatten am Sonntag begonnen und richten sich in der Hauptsache gegen die Folgen der hohen Inflation vieler Preise, darunter neben Lebensmitteln seit Anfang Dezember auch Benzin. Davon betroffen sind Personen und Unternehmen, die einen großen Treibstoffverbrauch haben, während eine Grundmenge nach wie vor durch staatliche Subventionen enorm verbilligt wird. Ausgangspun...

