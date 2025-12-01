Noch im Sommer hatte der Maritime Koordinator der Bundesregierung, der Hamburger CDU-Abgeordnete Christoph Ploß, der Schiffahrtsbranche große Versprechungen gemacht. Zum Jahresende indes präsentierte er ein »neues« Konzept zur maritimen Zukunft Deutschlands, das nichts konkret voranbringt, dafür aber einige krude Ideen enthält. Ploß hat seine Vorschläge und Erwartungen zu der Ende April in Emden geplanten 14. Nationalen Maritimen Konferenz formuliert. Das Papier trä...

