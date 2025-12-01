Gegründet 1947 Dienstag, 30. Dezember 2025, Nr. 302
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
30.12.2025 / Feuilleton / Seite 10

Maschinenraum

Helmut Höge
Der 2015 verstorbene Neurologe Oliver Sacks ging einmal mit seiner Nichte in New York spazieren und blieb auf einer Eisenbahnbrücke stehen. Als seine Nichte ihn fragte, worauf er warten würde, sagte er: »Ich warte auf einen Dampfzug.« »Onkel Oliver«, erwiderte seine Nichte, »Dampfzüge gibt es seit mehr als 40 Jahren nicht mehr.« Sacks erwähnt diese Geschichte in seinem Essay »Life Continues« (der letzte in dem 2019 erschienenen Band »Everything in Its Place«), in de...

Artikel-Länge: 3594 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe