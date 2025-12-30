Die nigrische Militärregierung wehrt sich gegen Vorwürfe des französischen Atomkonzerns Orano, Niger würde unerlaubt Uran aus der Somaïr-Mine entnehmen. »Die Republik Niger lehnt jede Rhetorik ab, die die Ausübung ihrer Souveränität über eine nationale Ressource als Diebstahl betrachtet«, sagte Nigers Bergbauminister Osman Abarchi Samstag abend im nigrischen Staatsfernsehen. »Man kann nicht stehlen, was sich rechtmäßig in seinem Besitz befindet«, so Abarchi in seine...

