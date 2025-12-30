Gegründet 1947 Dienstag, 30. Dezember 2025, Nr. 302
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
30.12.2025 / Ausland / Seite 7

Heiße Luft in Florida

Der Spontangipfel des US-amerikanischen und des ukrainischen Präsidenten bringt wenig Konkretes

Reinhard Lauterbach
Die Präsidenten der USA und der Ukraine, Donald Trump und Wolodimir Selenskij, haben das gemeinsame Treffen am Sonntag in Florida als »großartig« gelobt und von »bedeutenden Erfolgen« gesprochen. Ihre Aussagen unterschieden sich allerdings in Nuancen – zum Teil wichtigen. Während Selenskij davon sprach, die USA »zu 100 Prozent« vom Kiewer 20-Punkte-Friedensplan überzeugt zu haben, ging Trump auf »95 Prozent« herunter. Nach wie vor keine Einigung gibt es offenbar bei...

Artikel-Länge: 3537 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe