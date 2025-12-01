In regelmäßigen Abständen lamentieren bürgerliche Politiker und Medien über die angeblich dramatisch zunehmende Gewalt gegen Einsatzkräfte und fordern härtere Strafen. Die Minister Alexander Dobrindt (Innen, CSU) und Stefanie Hubig (Justiz, SPD) nutzten die nachrichtenarme Zeit vor dem Jahreswechsel, um das Thema zu plazieren. Gemeinsam wolle man ein Gesetz auf den Weg bringen, das »Strafen verschärft, Verfahren beschleunigt und die Sicherheit der Einsatzkräfte im t...

Artikel-Länge: 3965 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.