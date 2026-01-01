Gegründet 1947 Freitag, 2. Januar 2026, Nr. 1
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
02.01.2026 / Thema / Seite 12

Die neuen Hohepriester

In Frankreich gibt sich 120 Jahre nach der Trennung von Kirche und Staat das Großkapital so fromm wie nie. Exemplarisch dafür steht der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy

Hansgeorg Hermann
So einen frommen Häftling hatte die Pariser Strafanstalt La Santé selten hinter Gittern. Der Delinquent – der frühere französische Staatschef Nicolas Sarkozy – wurde am 21. Oktober ins Centre pénitentiaire de la Santé eingeliefert, einen Knast für harte Kriminelle im 14. Bezirk der französischen Hauptstadt. Seine Verurteilung im September wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung – es ging um die illegale Finanzierung seiner Präsidentschaftskampagne in den Jahren ...

Artikel-Länge: 19676 Zeichen

