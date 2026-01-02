So einen frommen Häftling hatte die Pariser Strafanstalt La Santé selten hinter Gittern. Der Delinquent – der frühere französische Staatschef Nicolas Sarkozy – wurde am 21. Oktober ins Centre pénitentiaire de la Santé eingeliefert, einen Knast für harte Kriminelle im 14. Bezirk der französischen Hauptstadt. Seine Verurteilung im September wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung – es ging um die illegale Finanzierung seiner Präsidentschaftskampagne in den Jahren ...

Artikel-Länge: 19676 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.