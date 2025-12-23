Hundert Jahre Surrealismus. Gefeiert wird seit Monaten weltweit, mit großem Ernst und noch größeren Budgets. In den USA zeigt etwa das Philadelphia Art Museum noch bis Mitte Februar eine opulente Jubiläumsschau: Träume, Manifeste, Ikonen. In Europa ist man kaum weniger ambitioniert. Die große Ausstellung »Rendezvous der Träume« in der Hamburger Kunsthalle (13.6.–12.10.) verband den Surrealismus mit der deutschen Romantik. In Berlin läuft noch die Schau »Max Ernst bi...

Artikel-Länge: 3762 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.