Die sozialdemokratische Regierung von Bernardo Arévalo in Guatemala hat das zweite Jahr in Folge per Dekret den Mindestlohn erhöht. Die generelle Erhöhung liegt bei 7,5 Prozent, in der Landwirtschaft sollen Arbeiter ab Januar 2026 5,5 Prozent mehr bekommen, und in der exportorientierten Industrie, vor allem in den Maquilas, den Bekleidungsfabriken für den Weltmarkt, sind es vier Prozent. Bereits für 2025 hatte die Regierung eine Gehaltserhöhung von sechs bis zehn Pr...

Artikel-Länge: 3939 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.