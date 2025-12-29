Gegründet 1947 Montag, 29. Dezember 2025, Nr. 301
29.12.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Guatemala erhöht Mindestlohn

Treibstoffpreise auch gesenkt. Regierung hofft auf Mittelstand außerhalb oligarchischer Strukturen

Thorben Austen, Quetzaltenango
Die sozialdemokratische Regierung von Bernardo Arévalo in Guatemala hat das zweite Jahr in Folge per Dekret den Mindestlohn erhöht. Die generelle Erhöhung liegt bei 7,5 Prozent, in der Landwirtschaft sollen Arbeiter ab Januar 2026 5,5 Prozent mehr bekommen, und in der exportorientierten Industrie, vor allem in den Maquilas, den Bekleidungsfabriken für den Weltmarkt, sind es vier Prozent. Bereits für 2025 hatte die Regierung eine Gehaltserhöhung von sechs bis zehn Pr...

