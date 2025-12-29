Der Gangsterkapitalismus kommt

Es wäre töricht, Vorhersagen über die Zukunft zu treffen. Manchmal sind jedoch Dinge so klar, dass sie sich in unser Gedächtnis einprägen. Heute scheint ein solcher Moment zu sein. Die treibenden Kräfte hinter der Maschine sind nicht nur die ruinösen Auswirkungen von Zöllen, sondern auch die erklärten Absichten der Klasse der Ultrareichen, die Arbeitswelt durch die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) grundlegend zu verändern. Diese neuen Technologien stehen ...

Artikel-Länge: 3516 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.