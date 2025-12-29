Neben militärischen Interventionen und der Besetzung von Territorium nutzt Israel auch die Bewaffnung von Milizen in Syrien, um den eigenen Einfluss zu festigen und auszubauen. Zu diesem Schluss kommt eine am Dienstag veröffentlichte Recherche der Washington Post (WP). Demnach begann die israelische Bewaffnung drusischer Kämpfer bereits im vergangenen Dezember – nur neun Tage nach dem maßgeblich vom Al-Kaida-Ableger Haiat Tahrir Al-Scham (HTS) herbeigeführten gewalt...

