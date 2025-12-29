Ein Kollege, der in der DDR Brücken und nach der »Wende« Tunnel gebaut hat, erzählt hin und wieder von der Baustellenorganisation vor 1990. Oberstes Prinzip sei gewesen, dass der Alltag weiterläuft. Ohne das keine Genehmigung. Heutzutage nicht mehr vorstellbar. Die Bevölkerung von Berlin-Köpenick kann ein Lied davon singen, wo derzeit der S-Bahnhof umgebaut und Straßenbahnwege erneuert werden. Die Sperrung von Brückenunterführungen wird mit fadenscheiniger oder gar ...

