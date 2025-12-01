Vor Beginn des Wahljahres 2026 war das Erstarken der AfD noch einmal Anlass für dramatische Worte. So warnte Andreas Voßkuhle, früherer Präsident des Bundesverfassungsgerichts, die Rechtsaußenpartei wolle die parlamentarische Demokratie abschaffen. Der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio sprach von einer »ernsthaften Herausforderung« für den Fall einer absoluten Mehrheit der AfD. Im kommenden Jahr wird in fünf Bundesländern gewählt: Baden-Württemberg, Rheinlan...

