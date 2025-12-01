Gegründet 1947 Montag, 29. Dezember 2025, Nr. 301
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
29.12.2025 / Inland / Seite 4

Warnungen vor rechter Konkurrenz

Exrichter warnen vor AfD-Wahlsiegen. Verdi will bei Betriebsratswahlen wachsam sein

Kristian Stemmler
Vor Beginn des Wahljahres 2026 war das Erstarken der AfD noch einmal Anlass für dramatische Worte. So warnte Andreas Voßkuhle, früherer Präsident des Bundesverfassungsgerichts, die Rechtsaußenpartei wolle die parlamentarische Demokratie abschaffen. Der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio sprach von einer »ernsthaften Herausforderung« für den Fall einer absoluten Mehrheit der AfD. Im kommenden Jahr wird in fünf Bundesländern gewählt: Baden-Württemberg, Rheinlan...

Artikel-Länge: 4111 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe