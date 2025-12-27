Das US-Justizministerium gab am Mittwoch bekannt, mehr als eine Million zusätzliche Dokumente entdeckt zu haben, die möglicherweise mit dem Fall des verstorbenen Sexualstraftäters und Investmentbankers Jeffrey Epstein in Verbindung stehen. Die Sichtung und Freigabe werde noch »einige Wochen« dauern, hieß es in der Stellungnahme. Die Unterlagen sollen gemäß dem »Epstein Files Transparency Act«, geltendem Recht und gerichtlichen Anordnungen geprüft werden. Anwälte des...

