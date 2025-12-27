Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. Dezember 2025, Nr. 300
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
27.12.2025 / Ausland / Seite 6

Den Palästinensern eine Stimme gegeben

Mohammed Bakri ist tot. Sein Film »Dschenin, Dschenin« (2002) ist auch heute noch aktuell

Helga Baumgarten, Jerusalem
Der preisgekrönte Schauspieler Mohammed Bakri (1953–2025) aus Haifa ist am 24. Dezember gestorben. 1993 erhielt er auf dem Akka Festival für alternatives israelisches Theater den Preis als bester Darsteller für seine Rolle in Uriel Zohars Theaterstück nach Tayeb Salehs »Season of Migration to the North«. Der Film »Beyond the Walls« von Uri Barbash, in dem er eine Hauptrolle spielte, wurde für einen Oscar als bester nicht englischsprachiger Film nominiert. In Palästi...

Artikel-Länge: 4030 Zeichen

