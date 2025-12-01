Schon Lenin wusste es: »Die Arbeitslosigkeit ist die Hauptgeißel der fortgeschrittenen Länder.« Kaum überrascht dürften seine Leser im August zur Kenntnis genommen haben, dass die krisengeschüttelte BRD vorübergehend mehr als drei Millionen Erwerbslose zählte. Die Rezepte, die die Bundesregierung zur Beseitigung dieses Missstands anwenden will, zielen freilich nicht auf die Befreiung vom Joch der Lohnarbeit ab. Sie reichen von Einschnitten im Krankheitsfall über Arb...

