Gegründet 1947 Mittwoch, 24. Dezember 2025, Nr. 299
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
24.12.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Wenn Wohnraum an die Falschen geht

Spanien: Progressive Regierung privatisiert Immobilien, auch öffentlich finanzierte Wohnungen

Carmela Negrete
Auch unter der sozialdemokratisch ausgerichteten aktuellen spanischen Regierung geht Verkauf öffentlicher Immobilien im Land unvermindert weiter – trotz anhaltender Wohnungsnot. Neben der Nichtabschaffung des sogenannten Maulkorbgesetzes, das unter anderem nicht genehmigte Demonstrationen und das Filmen von Polizeieinsätzen kriminalisiert, ist die anhaltende Krise um den Wohnraum wohl das schwierigste Thema, mit dem sich das progressive parlamentarische Lager ausein...

Artikel-Länge: 3775 Zeichen

