Der Völkermord in Gaza dauert inzwischen über 800 Tage, mehr als 70.000 Menschen sind tot. Wir wissen, dass das lediglich die namentlich erfassten Opfer israelischer Angriffe sind. Internationale Schätzungen gehen von weit über 200.000 Toten aus, darunter mehr als 20.000 Kinder. Laut »Save the Children« ermordet die israelische Armee stündlich ein Kind. Eine Schande für den Norden des internationalen Systems, der sich immer seiner Zivilisation rühmt – einer kolonial...

Artikel-Länge: 5168 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.